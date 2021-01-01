Martin: "Steve Blake manyaktır, Nene'yi 5-6 kez yumruklamıştı"

Denver Nuggets'ın eski forveti Kenyon Martin, eski takım arkadaşları Steve Blake ve Nene arasında antrenmanda çıkmış olan bir kavgayı anlattı.



Blake, NBA günlerinde kavgadan geri adım atmayan bir bench point guardı olarak biliniyordu ve 13 yıllık profesyonel kariyerindeki takım arkadaşları arasında, Martin de bulunuyordu.



Martin geçtiğimiz günlerde Blake'in antrenmanda Nene'ye yumruk attığı bir anı, kendi podcast'i, 'Neat & Unfiltered with Kenyon Martin'de anlattı:



"Kısa bir süre Steve Blake ile takım arkadaşıydım. Steve manyaktır, insanlar bilmez. Hatırlamadığım bir sebepten ötürü antrenmanı kaçırdığım bir gün, bana Steve ve Nene'nin kapıştıklarını anlatmışlardı. Ve anlattıklarına göre Nene, Steve'i tutmuş ve Steve de Nene'yi 4, 5, 6 kez yumruklamış."



