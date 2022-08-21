Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya, sahasında Nantes ile karşı karşıya geldi. Igor Tudor'un ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, Marsilya 70. dakikada Chancel Mbemba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya'da Samuel Gigot'un 76. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından, Nantes 78. dakikada Ludovic Blas'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.



CENGİZ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI



Marsilya, Nicolas Pallois'in 82. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. Bu golün hemen ardından Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Cengiz Ünder'i kenara aldı ve 83. dakikada Caleta-Car'ı sahaya sürdü. Oyuna 65. dakikada Alexis Sanchez'in yerine giren milli futbolcumuz, değişiklik tabelasında kendi adını görünce, "Ben mi?" şeklinde tepki gösterdi. Cengiz, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitti.



Öte yandan Nantes'ta, Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, 62. dakikada oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Marsilya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 7 yaptı. Nantes, 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nice deplasmanına gidecek. Nantes, kendi sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.





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