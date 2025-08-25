25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Marsilya, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor

Real Madrid'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u kadrosuna katmak isteyen Marsilya, kiralama ve satın alma opsiyonlu formül üzerinde çalışıyor.

calendar 25 Ağustos 2025 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor
Marsilya, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u transfer listesine aldı.
 
Fabrizio Roamano'nun aktardığına göre kulüp, 27 yaşındaki İspanyol futbolcuyu orta saha için "rüya hedef" olarak değerlendiriyor.
 
TRANSFERİ KOLAY OLMAYACAK
 
İki kulüp arasında ilk temaslar gerçekleşti. Real Madrid ile anlaşmanın kolay olmayacağı belirtilse de, Marsilya yönetimi transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.
 
Görüşmelerde, Ceballos'un kiralık olarak takıma katılması ve satın alma opsiyonunun devreye girmesi formülü üzerinde duruluyor.
 
Real Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ceballos'un geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
 
REAL MADRID KARNESİ
 
Real Madrid formasıyla 194 resmi maça çıkan Ceballos, 7 gol ve 16 asist ile eflatun-beyazlılara katkı sağladı.
