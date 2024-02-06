Mario Balotelli'den Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.



Inter'de harika bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor." dedi.



İtalyan oyuncu, "Ben her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Inter'de tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Hakan, 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.



