Beşiktaş transfere doymuyor. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteğiyle sağ kanat takviyesi için düğmeye bastı. Hedef Marco Asensio...
HÜSEYİN YÜCEL MASAYA OTURUYOR
Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, Paris Saint-German'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu için Fransız kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldızın ilk etapta 5 büyük ligden gelecek teklifleri değerlendireceği; Başiktaş için ise kiralama formülünün masada olduğu öğrenildi.
HÜSEYİN YÜCEL MASAYA OTURUYOR
Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, Paris Saint-German'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu için Fransız kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldızın ilk etapta 5 büyük ligden gelecek teklifleri değerlendireceği; Başiktaş için ise kiralama formülünün masada olduğu öğrenildi.