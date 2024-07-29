Marco Asensio'ya Kartal pençesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, PSG'nin kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu Marco Asensio için Fransız kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Marco Asensio'ya Kartal pençesi!
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29 Temmuz 2024 11:29
Beşiktaş transfere doymuyor. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteğiyle sağ kanat takviyesi için düğmeye bastı. Hedef Marco Asensio...

HÜSEYİN YÜCEL MASAYA OTURUYOR

Transfer komitesinin başındaki Hüseyin Yücel'in, Paris Saint-German'in kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu için Fransız kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi.



KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

10 numara ve sol açıkta da oynayabilen 28 yaşındaki yıldızın ilk etapta 5 büyük ligden gelecek teklifleri değerlendireceği; Başiktaş için ise kiralama formülünün masada olduğu öğrenildi.  

 
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