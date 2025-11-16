İspanya'nın başkenti Madrid, spor dünyasının en ilgi çekici etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı.
Santiago Bernabeu Stadı, NFL devleri Miami Dolphins ile Washington Commanders arasındaki karşılaşmaya sahne oldu.
Etkinlik, İspanya'da büyük yankı uyandırırken stadın tribünleri de adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.
ASENSIO TRİBÜNDEYDİ
Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, Atletico Madrid kaptanı Koke ile takım arkadaşı Antoine Griezmann ve Fenerbahçe forması giyen eski Madridli Marco Asensio, tribünlerde yer aldı.
Marco Asensio'dan Madrid'e sürpriz ziyaret!
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, eski takımı Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'daki NFL karşılaşmasında tribünlerde görüntülendi.
