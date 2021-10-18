MANU - Liverpool maçında işgal tehlikesi: "2. Raund"

Manchester United ile Liverpool arasındaki mücadele öncesi MANU taraftarları ikinci kez sahayı işgal etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU - Liverpool maçında işgal tehlikesi: '2. Raund'
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18 Ekim 2021 15:20
Geçen sezon Manchester United ile Liverpool arasındaki maçta sahaya giren ve maçın ertelenmesine neden olan Manchester Unitedlı taraftarlar "İkinci Raund'a hazırlanıyor.

Daily Star'da yer alan habere göre; Manchester'ın çeşitli noktalarında ve sosyal medya sitelerinde yer alan 'Round Two' paylaşımları sonrası Manchester polisi araştırma başlattı. Araştırmanın sonucunda Manchester Unitedlı taraftarların ikinci kez sahaya girme hazırlığında olduğu anlaşıldı.

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane transferlerine rağmen sezona kötü başlaması ve şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle tribünlerin tepkisi başlamıştı.

Manchester polisi, olayları engellemek için şimdiden harekete geçti.

Manchester United ile Liverpool, 24 Ekim'de Old Trafford'da karşılaşacak.


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