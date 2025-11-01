1'inci Lig'de son 4 maçta galibiyet alamayan, Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Muğlaspor'a elenen Manisa Futbol Kulübü 2 Kasım Pazar günü 12'nci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler takımı ile evinde karşılaşacak.
MANİSA FK'DA 1 EKSİK
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Sarıyer deplasmanında kırmızı kart gören Fransız golcü Lois Diony, mücadelede forma giyemeyecek.
"3 PUANI ALAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"
Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz üst sıralarda yer alıyor. Her iki takım için de kritik bir maç olacak. Biz kendi işimize odaklanıp 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.
Manisa FK'da hedef galibiyet
1.Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek.
