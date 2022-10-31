Manisa FK, 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Burak Altıparmak, 31. dakikada Adem Büyük ve 80. dakikada Nizamettin Çalışkan kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Manisa FK puanını 16'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Sakaryaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.





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