Manisa FK, 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa FK, 3 puanı 3 golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 22:01
Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Burak Altıparmak, 31. dakikada Adem Büyük ve 80. dakikada Nizamettin Çalışkan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Manisa FK puanını 16'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Sakaryaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ