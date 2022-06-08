Manisa, Ceyhun Cabadak ile devam edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyesipor, başantrenör Ceyhun Cabadak ile yola devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa, Ceyhun Cabadak ile devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2022 19:47
ING Basketbol Spor Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Cabadak ve ekibiyle devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende başantrenör Cabadak, yardımcı antrenör Göktuğ Dilbazer ve genel menajer Nihat Mala, sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Anlaşmamızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başantrenörümüz Ceyhun Cabadak'a, yardımcı antrenörümüz Göktuğ Dilbazer'e ve genel menajerimiz Nihat Mala'ya yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ