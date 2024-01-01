Manisa BB'de Hakan Demir imzayı attı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolların ayrıldığı Ahmet Kandemir'in yerine antrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa BB'de Hakan Demir imzayı attı
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01 Ocak 2024 15:40
Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında bulunan, FIBA Europe Cup'ta da yoluna ikinci turda devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolların ayrıldığı Ahmet Kandemir'in yerine antrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.

Sezon başında kulüpten ayrılıp görevi Kandemir'e devreden Demir, halefinin yerine geri döndü. Hakan Demir, geçen sezon düşme hattında son sırada devraldığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ligdeki ilk yılında kümede tutmayı başarıp ilk kez Avrupa arenasına taşımıştı. 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı yaz döneminde İran Milli Takımı'yla anlaşmıştı. Manisa BŞB, Demir'in kulübe dönmesini, "Ailemize yeniden hoş geldin, Sinyor Hakan Demir" mesajıyla paylaştı.
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