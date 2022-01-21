Manchester United, Haaland yarışından çekildi

Manchester United'ın, Dortmund'un golcüsü Haaland transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Haaland yarışından çekildi
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21 Ocak 2022 16:11
İngiltere Premier Lig devi Manchester United için flaş bir iddia gündeme geldi.

ESPN'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın transferi için girdiği yarıştan çekildi.

Haberde 21 yaşındaki golcü oyuncunun Real Madrid'i seçtiği ve Manchester United'ın alternatif seçeneklere yöneldiği yazıldı.

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen kulüp, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk çıkış maddesini kullanacak.

Bu sezon Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Haaland, 22 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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