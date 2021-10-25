Manchester United'da Solskajer kararı!

Premier Lig'de Liverpool'a karşı 5-0'lık ağır bir yenilgi alan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da Solskajer kararı!
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25 Ekim 2021 17:47
İngiltere Premier Lig'de son 4 haftadır galibiyet alamayan Manchester United'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Manchester United'da, yönetimin, Norveçli hoca ile bu hafta arasında yolların ayırmak istediği kaydedildi.

Medyada yer alan haberlerde, kulüp yönetiminin, Old Trafford'da Liverpool'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet hakkında şu ana kadar bir yorum yapmadığı belirtildi.

FUTBOLCULAR STADYUMDA BEKLETİLDİ

Öte yandan, kulüp tarihinde ilk kez alınan bu ağır mağlubiyetin ardından, futbolcuların maçın ardından iki saat stadyumda tutulduğu ifade edildi.


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