Manchester United'a Reguilon'dan kötü haber!

Manchester United'da sakatlık krizi! İngiliz ekibi, Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Manchester United ayrıca Sergio Reguilon'un da hafif sakatlığı nedeniyle cumartesi günkü Crystal Palace karşılaşmasında olmayacağını duyurdu.Kulübün açıklamasının ardından Reguilon'un sakatlığıyla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.The Athletic'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun 8 Ekim'de başlayacak milli araya kadar dönmesinin zor olduğu ifade edildi.İspanyol futbolcu, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 3 Ekim'de Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında formasından uzak kalacak.Tyrell MalaciaAmad DialloLuke ShawAaron Wan-BissakaLisandro MartinezSergio ReguilonJadon Sancho (Kadro dışı)