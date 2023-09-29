Manchester United'a Reguilon'dan kötü haber!

Manchester United forması giyen Sergio Reguilon, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a Reguilon'dan kötü haber!
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29 Eylül 2023 15:43
Son güncelleme 29 Eylül 2023 15:53
Manchester United'da sakatlık krizi! İngiliz ekibi, Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester United ayrıca Sergio Reguilon'un da hafif sakatlığı nedeniyle cumartesi günkü Crystal Palace karşılaşmasında olmayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasının ardından Reguilon'un sakatlığıyla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun 8 Ekim'de başlayacak milli araya kadar dönmesinin zor olduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcu, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 3 Ekim'de Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında formasından uzak kalacak.

Manchester United'da sakatlar:

Tyrell Malacia
Amad Diallo
Luke Shaw
Aaron Wan-Bissaka
Lisandro Martinez
Sergio Reguilon
Jadon Sancho (Kadro dışı)




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