Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, tecrübeli kalecisi Scott Carson ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Abone Ol
Manchester City, tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2023 15:31
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, tecrübeli eldiven Scott Carson'ın mukavelesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Manchester City Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Carson, 2003'te başladığı profesyonel kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County gibi takımlarda görev yaptı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 4 kez koruyan Carson, 2019'da yedek olarak transfer edildiği Manchester City'de 2 maça çıktı. 

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery