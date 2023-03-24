Denver Nuggets koçu Michael Malone, yıldız oyuncusu Nikola Jokić'in 2022-23 sezonu MVP yarışıyla ilgili "çirkinleşen" tartışmalardan ötürü "keyfinin kaçtığını" söyledi.



Önceki iki sezonun MVP ödülünün sahibi Jokic, 24.8 sayı, 11.9 ribaund ve 9.9 asist ortalamalarıyla Batı Konferansı'nın zirvesindeki Denver'a liderlik ederek, ödülü tekrar kazanmak için en güçlü adaylardan biri olarak ortaya çıkmıştı.



Lakin birçok taraftar ve takipçi, Jokic'in ödülü üç kez üst üste kazanması hakkında olumsuz düşünmeye başlayınca, odağını sezonda 33.2 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asistle oynayan Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e kaydırmaya başlamıştı.



Malone, konuyla ilgili muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Bu yıl MVP tartışmaları ne yazık ki çirkin ve nahoş bir hal aldı ve bence bu durum Jokić dahil pek çok insanı gerçekten soğutmuş durumda.



Ve şimdi olan şu ki, bu yıl MVP olabilecek pek çok harika aday var. Joel Embiid harika bir aday. Luka Doncic harika bir aday. Hepsi ödülü hak eden adamlar. Ama günümüz toplumunda malesef negatif algı yaratmak oldukça yaygınlaştı. Sadece tek kişi övülmekle kalınmıyor, ayrıca diğer adaylar da ağır eleştirilere maruz kalıyor ve bu çok saçma.



Basketbol, Adam Silver'ın All-Star arasında da bize söylediği gibi, harika bir noktada. Müthiş oyuncularımız var. Takdir etmek lazım, eleştirmek değil. Hepsini destekleyin ve ödülü kim kazanırsa, tebrik edin.



Bu sene tüm bu MVP tartışmalarıyla alakalı ilgi çekmek için ortaya koyulan tuhaf iddialar falan, tamamen bir hayal kırıklığıydı. Gerçekten çirkin ve iğrenç bir hal aldı ve artık cidden umurumda değil."



Sezonun bitmesine birkaç hafta kala Embiid, ödülün favorisi olmaya devam ediyor.





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