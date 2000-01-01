Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Magic, Gordon'ı takas etmek için görüşmeler yapıyor

Orlando Magic'in Aaron Gordon ile takas yapmak için görüşmeler yaptığı ve ilgilenen takımlardan birinin Milwaukee Bucks olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic'in Aaron Gordon ile takas yapmak için görüşmeler yaptığı ve ilgilenen takımlardan birinin Milwaukee Bucks olduğu bildirildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Magic, Gordon'ı takas etmek için ekiplerle halihazırda görüşmeler yapıyordu.

OutKick.com'dan Sam Amico'ya göre Bucks, Gordon'a takas ilgisini beyan eden takımlardan biri konumunda.

Gordon, Magic'e 2014'te Draft'ın dördüncü seçimi olarak katılmıştı ve o zamandan beri takımla birlikte.

2018'de dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayan Gordon'ın yaklaşık 34.5 milyon dolar değerinde olan mevcut anlaşmasında iki yılı daha bulunuyor.

Gordon önceki sezon Magic için 62 maç forma giymiş 14.4 sayı, 7.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal