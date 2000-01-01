Magic, Gordon'ı takas etmek için görüşmeler yapıyor

Orlando Magic'in Aaron Gordon ile takas yapmak için görüşmeler yaptığı ve ilgilenen takımlardan birinin Milwaukee Bucks olduğu bildirildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Magic, Gordon'ı takas etmek için ekiplerle halihazırda görüşmeler yapıyordu.



OutKick.com'dan Sam Amico'ya göre Bucks, Gordon'a takas ilgisini beyan eden takımlardan biri konumunda.



Gordon, Magic'e 2014'te Draft'ın dördüncü seçimi olarak katılmıştı ve o zamandan beri takımla birlikte.



2018'de dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayan Gordon'ın yaklaşık 34.5 milyon dolar değerinde olan mevcut anlaşmasında iki yılı daha bulunuyor.



Gordon önceki sezon Magic için 62 maç forma giymiş 14.4 sayı, 7.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



