MacMahon: "Divac, Luka Doncic'in babasını sevmediği için onu draft etmedi"

Sacramento Kings genel menajeri Vlade Divac'ın, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'in babasını sevmediği için onu draft etmediği iddia edildi.



ESPN'den Tim MacMahon, ortaya koyduğu bu iddiayı ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin Woj Pod isimli podcastinde, Dallas Mavericks süperstarının evrimini tartıştıkları bölümde anlattı.



Tartışma, Kings ve Suns ekiplerinin de oyuncuya yakın olmasına rağmen Doncic'i draft etme fırsatını nasıl kaçırdığını ortaya çıkardı. Sacramento, Doncic 3 numaradan kapılmadan hemen önce 2. sıradan Marvin Bagley III'ü seçmişti.



MacMahon, Divac'ın, Doncic'in babası Sasa hakkındaki görüşlerinin bunda rol oynadığını söyledi:



"Anladığım kadarıyla Divac'ın Luka'ya yakın olması ve babasını çok iyi tanıması, Kings'in kararına etki etti. Temelde, Luka'nın babasını çok sevmezdi ve Luka'yı da bir 'babasının oğlu' gibi düşünüyordu. Ama hayır yani, bu farklı bir adam. Elindeki fırsatın içine ettin Vlade."



Şimdi 20 yaşındaki Luka, 29.9 sayı, 10.4 ribaund ve 9.7 asist ortalamaları ile oynuyor.



