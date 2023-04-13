Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.



Galatasaray, 2021'de Christian Luyindama'nın sözleşmesini Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe ile beraber uzatmıştı.



Sözleşme imzaladıktan sonra sezonu Al Tawoon'da tamamlayan Kongolu stoper bu sezon Antalyaspor'a kiralandı.



Kerem Aktürkoğlu'nun 4 katına yakın (1 milyon 450 bin euro) kazanan Luyindama 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.



CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?



8 Ocak 1994 tarihinde Zaire'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine DC Motema Pembe takımında başladı. TP Mazembe, Standard Liege, Galatasaray, Taawon ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giydi. 29 yaşındaki Luyindama, 1.91 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.



G.SARAY PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Christian Luyindama, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.











