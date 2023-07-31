LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers'ın 'Lob City' döneminde şampiyonluk kazanamamasının sebebini açıkladı.



Clippers için 2011-2017 yılları arasındaki 'Lob City' dönemi çok şey vaat etmiş olsa da, bu beklentiler hep hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan ve oldukça yetenekli yardımcı oyunculardan kurulan kadroya rağmen ekip, bu süreçte Konferans Finallerine bile ulaşamamıştı.



2013-14 sezonunda Clippers için yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş olan Lue, 'All The Smoke' isimli podcast'te mevzubahis takımın neden beklenen noktaya ulaşamadığı sorulduğunda, Paul ve Griffin arasındaki ilişkiye işaret etti:



"Bence en önemli sebebi CP ve Blake'ti. Biraz Kobe ve Shaq'in durumunu hatırlatıyordu. Çok iyi geçinemeyen ve sürekli 'Hayır, bunu şöyle yapacağız' dediğinizde aynı frekansta olabilen iki büyük oyuncu.



Ama çok yetenekliydiler. Çok yetenekli ve maksimum kontratlı oyuncu olduğunuzda, 'Bu kimin takımı?' durumu oluyor. Sandığınızın aksine bu Steve Ballmer'ın veya Donald Sterling'in takımı.



Zaten kazanabileceğiniz en fazla parayı kazanacaksınız. Maksimum kontratlı oyuncularsınız, tüm dikkatler üzerinizde olacak, L.A.'deki herkes sizi çok sevecek, tanınan kişiler olacaksınız. E o zaman artık bir arada olalım ve kazanalım.



Ayrıca o zamanlar çok gençtiler ve bahse girerim şimdi geriye dönüp baktıklarında pişmanlık duyuyorlardır. Çok özel bir takımdı. İki yetenekli ve harika oyuncu vardı. Ama en önemli şey bu oyuncuların anlaşabilmesidir. En iyi iki oyuncunuz pek anlaşamadığında ve bir sonraki düzeye birlikte yükselemediğinde, işler biraz zor oluyor."



Paul geçtiğimiz yıl, Clippers'la yollarını ayırdıktan sonra Griffin'i daha çok takdir ettiğini itiraf etmişti.



