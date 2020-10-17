Loicy Remy'den hat-trick! Rizespor'dan geri dönüş!

Süper Lig'de aranın ardından oynanan ilk maç nefesleri kesti! Ankaragücü'nün 2-0 öne geçtiği maçta kazanan 5-3 ile Çaykur Rizespor oldu! Loicy Remy ise hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Haber; Sporx.com
Loicy Remy'den hat-trick! Rizespor'dan geri dönüş!
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17 Ekim 2020 15:24
Süper Lig'de milli aranın ardından 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evine oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanmayı başardı.

Ankaragücü'nün gollerini 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil, 43. dakikada Torgeir Börven kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini 19. dakikada Fernando, 45. dakikada Fernando Boldrin, 55, 61 ve 78'de ise Loic Remy kaydetti.

REMY'DEN İLK HAT-TRICK

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Karadeniz ekibindeki ilk kez hat-trick yaparken, 5 maçta 4 gole ulaşmış oldu.

ALPER POTUK ATILDI!

Ankaragücü'nün Fenerbahçe'den yeni transferi olan Alper Potuk, 38 ve 45. dakikada görüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak.



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