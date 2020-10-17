Süper Lig'de milli aranın ardından 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evine oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-3 kazanmayı başardı.



Ankaragücü'nün gollerini 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil, 43. dakikada Torgeir Börven kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini 19. dakikada Fernando, 45. dakikada Fernando Boldrin, 55, 61 ve 78'de ise Loic Remy kaydetti.



REMY'DEN İLK HAT-TRICK



Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Karadeniz ekibindeki ilk kez hat-trick yaparken, 5 maçta 4 gole ulaşmış oldu.



ALPER POTUK ATILDI!



Ankaragücü'nün Fenerbahçe'den yeni transferi olan Alper Potuk, 38 ve 45. dakikada görüğü iki sarı kartla oyundan atıldı.



Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak.



