UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool, Villarreal ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



İngiliz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2'lik skorla kazandı ve Devler Ligi'nde finale yükseldi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Villarreal oldu. İspanyol temsilcisi henüz 3. dakikada Boulaye Dia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, ilk yarıda silik görüntüsü ile dikkat çekerken Villarreal devre bitmeden ikinci golü buldu. Villarreal'de 41. dakikada sahneye çıkan isim Francis Coquelin durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı Villarreal'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan hamle geldi. Alman teknik adam, Jota yerine Luis Diaz'ı sahaya sürdü.



12 DAKİKADA 3 GOL



İkinci yarıda baskısını artıran Liverpool, önce 62. dakikada Fabinho ile durumu 2-1'e getirdi. Ardından hız kesmeyen İngiliz devi 67. dakikada Luis Diaz ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Liverpool'da 74. dakikada ise bu kez Sadio Mane sahne aldı ve takımını 3-2 öne taşıdı.



Villarreal'de Etienne Capoue, karşılaşmanın 85. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Liverpool maçı 3-2 kazandı.



İlk maçı da 2-0 kazanan Liverpool, bu sonuçla toplamda 5-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.



Liverpool'un rakibi ise Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak. Manchester City, ilk maçta Real Madrid'i 4-3 mağlup etmişti.





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