Liverpool, Ajax'ı deplasmanında turladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Liverpool, deplasmanda Ajax'a konuk oldu.



Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.



Karşılaşmanın 42. dakikasında Salah'ın golüyle öne geçen Liverpool, ilk yarıyı önde kapatırken 49'da Nunez ve 52'de Elliott ile farkı üçe çıkardı. Rakibini kalesine yaklaştırmayan Liverpool, böylelikle sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.



Bu sonuçla Liverpool 12 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. Ajax ise 3 puanda kalarak son haftada Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesine kaldı.



İşte maçın özeti:



