Lionel Messi: 'Hep en iyilerle oynadım!'

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin yıldız forveti Lionel Messi, futbol hayatında hep en iyilerle oynadığını söyledi.



Barcelona ve PSG'de en iyi futbolcularla oynadığının altını çizen Arjantinli süperstar, "En iyilerle futbol oynamak çok güzel. Barcelona'da bunu uzun süre gerçekleştirdim ve şimdi de aynı şansı Paris'te buldum. Bu şans çok özel." ifadelerini kullandı.



Bu sezon PSG formasıyla 22 resmi maça çıkan Messi, 7 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.





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