Lionel Messi, en iyi ikinci yıl başlangıcını yaptı!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 2021'e müthiş başladı.



Arjantinli yıldız, 2021 yılında oynadığı 3 maçta 4 gol kaybetti ve Barcelona'daki en iyi ikinci yıl başlangıcını yaptı.



Messi, daha önce 2016 yılı açılışında Granada'ya karşı oynadığı iki maçta 5 gol kaydetmiş ve en iyi yıl başlanıcını yapmıştı.



33 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının ilk maçında Huesca'ya karşı gol atamamış, 1 asistle karşılaşmayı tamamlamıştı. Messi, sonrasında oynadığı Athletic Bilbao ve Granada mücadelelerinde ise 2'şer gol kaydetti.



