Lionel Messi, en iyi ikinci yıl başlangıcını yaptı!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2021 yılına muhteşem bir başlangıç yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lionel Messi, en iyi ikinci yıl başlangıcını yaptı!
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10 Ocak 2021 17:45
İspanya La Liga devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 2021'e müthiş başladı.

Arjantinli yıldız, 2021 yılında oynadığı 3 maçta 4 gol kaybetti ve Barcelona'daki en iyi ikinci yıl başlangıcını yaptı.

Messi, daha önce 2016 yılı açılışında Granada'ya karşı oynadığı iki maçta 5 gol kaydetmiş ve en iyi yıl başlanıcını yapmıştı.

33 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının ilk maçında Huesca'ya karşı gol atamamış, 1 asistle karşılaşmayı tamamlamıştı. Messi, sonrasında oynadığı Athletic Bilbao ve Granada mücadelelerinde ise 2'şer gol kaydetti.



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