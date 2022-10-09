Lincoln Henrique: 'Harika bir maç oldu'

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.



Brezilyalı oyuncu, "Harika bir maç oldu. İki takım için de galibiyet için oynadı. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.



Lincoln Henrique, açıklamalarını, "Maçtan önce Ferdi'nin durumuna endişelendik. O ailemizin bir bireyi. Başına gelen rahatsızlık endişelendirdi. Maç başlamadan önce biraz düzeldi ve sakinleştik. Onun rahatsızlığından dolayı ben oynadım. Bu galibiyeti ona ve taraftarlarımıza armağan ettik. Biz bir aileyiz." ifadeleriyle tamamladı.









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