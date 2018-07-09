Lillard: "WNBA ve oyuncuları artık biraz daha saygı görmeli"

Damian Lillard, WNBA oyuncularının "daha çok para kazanmayı hakettiklerini" söyledi.



Aces'in Connecticut ile oynadığı ve 94-90 kazandığı maçı izleyen Dame D.O.L.L.A., muhabirlere artık WNBA'in saygı görme zamanının geldiğini söyledi:



"Daha çok saygıyı hakediyorlar. Şu anda kazandıklarından daha çok para kazanmayı hakediyorlar. Bence artık insanların kendilerinin birer profesyonel atlet olduklarını hatırlama ve ona göre muamele gösterme zamanı geldi. Ve liglerinin de yükselerek aynı muameleyi görmesi gerekiyor."



WNBA'de 2018 sezonunda ortalama bir oyuncunun maaşı 79 bin dolardı. Önümüzdeki sezon, NBA'de Steph Curry yaklaşık 37 milyon dolar kazanacak.



