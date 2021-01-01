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Lillard: "Þampiyon olmasam da, tarihin en iyi Blazer'ý olmaya yakýným"

Portland Trail Blazers süperstarý Damian Lillard, Trail Blazers tarihinin en büyük oyuncusu olmaya yakýn olduðunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarý Damian Lillard, Trail Blazers tarihinin en büyük oyuncusu olmaya yakýn olduðunu söyledi.

Lillard'ýn Blazers'ý sezonda 18-10'luk dereceye yükselten son performansýnýn ardýndan, kendisinin Portland basketbolu tarihindeki yeri ile ilgili tartýþmalar gün yüzüne çýktý.

The Athletic'den Jason Quick ile yaptýðý bir sohbette Lillard, bu konu hakkýnda bizzat konuþtu.

Quick, makalesinde bu diyalogu þu þekilde yazýya döktü:

"Takýmýn en büyük oyuncusu unvanýný elde etmenin lojistiði nedir? Lillard, 2024-25 sezonu boyunca kontrat altýnda ve mirasýný garanti altýna alabilecek basamaklar olduðunun farkýnda.

Gelecek sezon, Lillard takýmýn en skorer ismi olarak Clyde Drexler'ý geçebilir ve asistlerde de ikinci sýraya yükselebilir. Ama nihayetinde, herkes tarafýndan tarihin en büyük Blazers oyuncusu olarak kabul edilmesi yolunda, istatistiklerden daha fazlasýyla deðerlendirileceðini de biliyor.

'Sanýrým geliþmeye ve maç kazanmaya devam etmeliyim. Nihayetinde de bir þampiyonluk kazanmam lazým. Bence bir þampiyonluk kazanýrsam, bunu garantilerim. Ama kazanamazsam da en iyisi olacaðýmý düþünüyorum. Bana kalýrsa buna çoktan yaklaþtým.'"


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