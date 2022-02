Lillard, McCollum takasının ardından şokta!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yakın arkadaşı CJ McCollum'ın takas edilmesi hakkında konuştu.



Portland ekibinin McCollum'ı New Orleans Pelicans'a, birkaç draft hakkı da dahil olmak üzere yedi oyunculu bir takasta göndermesiyle, Lillard ve McCollum ikilisi dönemi geçtiğimiz gün sona ermişti.



Dame bu konuyla alakalı olarak, son üç yıldır böyle bir takasın gerçekleşebileceğine dair hisleri olduğunu itiraf etti:



"'CJ, Pelicans'ta' gibi haberleri gördüğümde, kendi kendime 'Vay be, bundan geri dönüş yok, demek bu kadarmış' demiştim. 'Artık her gün bir arada olup, deplasman yolculuğundayken akşam yemeği falan yiyemeyeceğiz. Hepsi sona erdi, artık yeni bir takımda.' diye düşünmüştüm."



Her ne kadar bu durumu ikimiz de anlıyor ve hep şeffaf bir şekilde iletişim kuruyor olsak da, sindirmesi pek kolay bir şey değil. İkimiz de 'Ciddi ciddi artık bitti mi?' olduk."



Bazıları bu takasın Lillard'ın da başka takıma gönderilebileceğinin habercisi olduğunu düşünse de, ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland'ın Dame'in etrafında bir takım kurmak ve rekabetçi kalmak istediğini bildirmişti.