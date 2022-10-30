Libertadores şampiyonu Flamengo oldu

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nda zafer Flamengo'nun oldu. Ekvador'daki Banco Pichincha Stadı'nda oynanan ve iki Brezilya ekibi Flamengo ile Atletico Paranaense'nin karşı karşıya geldiği finalde Flamengo kupaya uzandı. Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı. Flamengo bir önceki şampiyonluğunu, şimdilerde Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus yönetiminde 2019 yılında kazanmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Libertadores şampiyonu Flamengo oldu
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30 Ekim 2022 01:09
Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nda zafer Flamengo'nun oldu.

Ekvador'daki Banco Pichincha Stadı'nda oynanan ve iki Brezilya ekibi Flamengo ile Atletico Paranaense'nin karşı karşıya geldiği finalde Flamengo kupaya uzandı.

Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.

Flamengo bir önceki şampiyonluğunu, bu sezon Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus yönetiminde 2019 yılında kazanmıştı.

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