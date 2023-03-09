Lewandowski'den geleceği için açıklama

Barcelona'nın önemli isimlerinden Robert Lewandowski, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.



Lewandowski, "Barcelona'nın DNA'sında her zaman iyi bir oyun aramak var. Ancak futbol değişiyor. Adapte olmak zorundayız. Barcelona'nın 10 yıl önceki sistemi tiki-taka şu anda çalışmayabilir" diye konuştu.



Kulübün bir adaptasyon sürecinde olduğunu ancak doğru yolda olduğunu dile getiren golcü isim, "Futbolda bir hafta veya bir ay içinde bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Sabırlı olmalısınız. Şu anda şey yolunda" ifadelerini kullandı.



Takımın La Liga ve Kral Kupası'nı kazanma şansına değinen Lewandowski, "Her şeyin mümkün olduğuna inanmak zorundayız ancak bunlar için henüz erken" dedi.



"BİRKAÇ YIL DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



"Şampiyonlar Ligi'nde sakatlıklar bizim için işleri zorlaştırdı" diyen 34 yaşındaki futbolcu, "Çok genç bir ekibimiz var ve bu herkes için bir deneyim oldu. Küçük hatalar bazen yüksek bedele mal olabilir. Kazanmak istiyorsanız, bu hataları yapamazsınız. Avrupa Ligi'nde de durum eşitti, Şimdi La Liga ve Kral Kupası'na odaklandık" sözlerini sarf etti.



"Takım arkadaşlarıma sadece gollerimle değil, davranışlarımla ve zihniyetimle de yardım etmeye çalışıyorum" sözlerini kullanan Polonyalı futbolcu, "Genç oyuncularla Barcelona'nın geleceği altında ama deneyimli isimler ve gençler arasında denge şart. Barcelona'da da bu var" değerlendirmesinde bulundu.



Bayern Münih'ten transferinin ardından Barcelona ile 2026'ye kadar sözleşme imzalayan Lewandowski, geleceği için de birkaç yıl daha üst düzeyde futbola devam etmek istediğini söyledi. Golcü futbolcu, "Barcelona'da ne kadar kalacağımı düşünmüyorum. Birkaç yıl daha en üst düzeyde oynamaya devam etmek istiyorum. Bir ya da iki yıl değil, daha fazla. Barcelona'ya geldiğimde 'Bir kulüpten daha fazlası' ne demekmiş, çok iyi anladım." yorumunda bulundu.





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