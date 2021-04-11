L'Equipe'ten Burak ve Zeki manşeti; "Türk marşı"

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımının attığı 53 golün 28'ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu. L'Equipe "Türk Marşı" başlığını attı.

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L'Equipe'ten Burak ve Zeki manşeti; 'Türk marşı'
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11 Nisan 2021 14:06
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz
Beşiktaş
Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımının attığı 53 golün 28'ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu. Son oynanan Metz maçında galibiyet golleri Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi. Lille'li futbolcular attıkları gollerden sonra coronavirüs nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı gibi sevindiler.

Fransız medyası da Lille'in büyük başarısına geniş yer ayırdılar. Ligin bitimine 6 hafta kalan PSG'nin önünde yer alan Lille için "Türk Marşı" başlığının kullanan gazete Burak Yılmaz için de 'Kral' ifadelerini kullandı. Türk yıldızların forma giydiği Lille'de 3 futbolcu ligde 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı.





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