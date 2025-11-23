Leipzig, sahasında 2 golle galip!

Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, sahasında Werder Bremen'i ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı.
Leipzig'e galbiyeti getiren golleri 63. dakikada Assan Ouedraogo ve 80. dakikada Xaver Schlager kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligde puanını 25 yaparken Werder Bremen ise 15 puanda kaldı.
Leipzig, Bundesliga'nın 12. haftasında Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise Köln'ü ağırlayacak.
