Leicester City'nin düşüşü sürüyor!

Premeir Lig 30. hafta maçında Leicester City, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.



King Power Stadium'da oynanan maçı Bournemouth 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Philip Billing kaydetti.



Leicester'ın ligde 8 maçlık galibiyet hasreti sürdü. Bournemouth ise son 5 maçta 3. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Leicester City, 25 puanla küme hattında kaldı. Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Bournemouth ise Tottenham ile karşılaşacak.





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