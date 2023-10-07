İngiltere Championship'in 11. hafta karşılaşmasında Leicester City ile Stoke City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-0 kazanarak son 6 maçındanda zaferle ayrıldı.
Leicester'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kelechi Iheanacho ve 79. dakikada Jamie Vardy kaydetti.
Milli oyuncumuz Yunus Akgün, Leicester City adına 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Stoke City ise 10 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma şansından yararlanamadı.
Önümüzdeki maç haftasında Leicester City, Swensea City deplasmanına giderken, Stoke City evinde Sunderland'i ağırlayacak.
Leicester'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kelechi Iheanacho ve 79. dakikada Jamie Vardy kaydetti.
Milli oyuncumuz Yunus Akgün, Leicester City adına 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Stoke City ise 10 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma şansından yararlanamadı.
Önümüzdeki maç haftasında Leicester City, Swensea City deplasmanına giderken, Stoke City evinde Sunderland'i ağırlayacak.