Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne'in yeni adresi Zalgiris oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!
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14 Temmuz 2020 15:22
Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşmiş, 28 yaşındaki pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne takımdan ayrılmıştı.

Fransız pivot oyuncusunun yeni takımının Zalgiris olduğu açıklandı. Litvanya ekibi, Lauvergne'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren sakatlıklarla buluşan ve pek fazla forma giyemeyen Lauvergne, EuroLeague'de geçtiğimiz sezon 6.3 sayı, 2.7 ribaund ve 13 dakika ortalamalarıyla oynadı.

4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen Fransız oyuncu Türkiye Ligi'nde ise 10.5 sayı, 6.7 ribaund, 2 asist ve 22 dakika ortalamalı bir performans sergiledi.



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