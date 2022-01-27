Larin'den Beşiktaş ve transfer açıklaması

Beşiktaşlı Cyle Larin Guardian'a röportaj vererek geceği ve Dünya Kupası hayaliyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Larin'den Beşiktaş ve transfer açıklaması
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27 Ocak 2022 00:52
Beşiktaşlı Cyle Larin İngiliz Guardian'a verdiği röportajda Beşiktaş'taki geleceği ve Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılma hayalini anlattı.

Larin sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olması ve geleceğiyle ilgili "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız" ifadelerini kullandı.

Larin: "İdolüm Drogba'ydı"

Kanadalı golcü eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın idolü olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Hokey oynamak pahalıydı ben de iyi olduğumu bildiğim bir oyun olan futbol oynamaya yöneldim. Futbolu çok seviyordum. Didier Drogba idolümdü. MLS'de ona karşı da oynadım ve Chelsea dönemini yakından izladim. Onun dönemindeki Chelsea favorimdi." diye konuştu.

"Kanada'yı göstermek istiyoruz"

Larin Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı"

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