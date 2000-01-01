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Lakers, Kuzma'nın kontratı ile "ne yapacağını bilemiyor"

SNY'den Ian Begley'e göre, Los Angeles Lakers'ın, Kyle Kuzma'nın sözleşme uzatma durumuyla nasıl başa çıkılacağı konusunda hala kararsız olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
SNY'den Ian Begley'e göre, Los Angeles Lakers'ın, Kyle Kuzma'nın sözleşme uzatma durumuyla nasıl başa çıkılacağı konusunda hala kararsız olduğu bildirildi.

Begley'e göre, bu ölü sezonda çaylak ölçeğinde bir uzatma kontratı için uygun olan Kuzma'nın durumu ile ilgili, Lakers'ın karar vericileri bir uzlaşmaya varabilmiş değiller.

Dördüncü yılındaki Kuzma, Lakers ile hayal kırıklığı yaratan bir sezondan çıkmış ve kariyerinin en düşüğü olan, %43.6 şut isabeti kaydetmişti.

Lakers NBA şampiyonluğunu ele geçirmeyi başarmış olsa da, Kuzma, LeBron James ve Anthony Davis ikilisine büyük ölçüde güvendiği için playofflarda pek bir faktör olmadığı bir rolde oynamıştı.

Kuzma, 2019-20 sezonunu, 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile kapatmıştı.


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