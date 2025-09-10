09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

La Vuelta'da protesto krizi!

İspanya Bisiklet Turu La Vuelta'nın 16. etabı, İsrail karşıtı protestolar nedeniyle bitişe 8 kilometre kala sonlandırıldı. Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail takımı "Israel-Premier-Tech"i hedef alırken, yarışta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

La Vuelta'da protesto krizi!
İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 16. etabı, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı normal parkurunda bitmedi.
 
La Vuelta'nın 16. etabının geçtiği ülkenin kuzeyindeki Galiçya bölgesinde yarışın bitiş yeri olan Mos Castro de Herville kasabasında gerçekleşen gösteriler nedeniyle yarış bitişe 8 kilometre önce sona erdirildi.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya içindeki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri bugün de sürdürdü.
 
İsrail'in işgal altındaki Gazze topraklarında işlediği soykırımı protesto eden binlerce kişi, bisiklet yarışının geçtiği güzergah boyunca eylem yaptı.
 
Filistin bayrakları sallayan kalabalık, "Bu bir savaş değil, soykırım", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
 
Yarışın sonlarına doğru bisikletçilerin geçtiği güzergahta bir ağacın devrildiği görülürken, bitiş çizgisi yakınlarında parkura giren İspanyollar eylemlerine devam etti.
 
La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen, "Yarışı engelleyen bir protesto nedeniyle etap birincisi ve genel klasman dereceleri bitiş çizgisine 8 kilometre kala belirlenecek." açıklamasını yaparak, yarışın bugünkü etabının bitiş çizgisine 8 kilometre kala sonlandırıldığını duyurdu.
 
La Vuelta'nın 3 Eylül'de Bilbao kentinde yapılan 11. etabı da Filistin'e destek veren ve İsrail'i protesto eden gösterilerin yoğunluğundan güvenlik gerekçesiyle bitişe 3 kilometre kala bitirilmişti.
 
İki gün önce yine Galiçya'dan geçen La Vuelta'nın 15. etabının başlarında yarış parkuruna giren bir gösterici, iki bisikletçinin (İspanyol Javier Romo ve Belçikalı Edward Planckaert) düşmesine neden olmuş, Filistin destekçisi aktivistler ayrıca yarışı canlı veren radyo kanalını hackleyerek müzik yayını yapmıştı.
 
Yarışın 15. etabındaki eylemlerde 10 kişinin kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.
 
İsrail karşıtı gösterilerin damga vurduğu La Vuelta, 14 Eylül'de başkent Madrid'de sona erecek.
 
Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının Madrid'deki yarışta protestolarını daha da güçlü yapması bekleniyor.
 
Diğer yandan İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını bugün yürürlüğe sokan İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.
 
"Israel-Premier-Tech" takımı ise gelen baskılar üzerine güvenlik gerekçesiyle takımdaki bisikletçilerin kıyafetlerinde yazan İsrail yazısını kaldırmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
