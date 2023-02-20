Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA'deki 'yük yönetimi' problemi hakkında konuştu.



Irving, bazı oyuncuların sakatlıklarının ağırlaşmaması niyetiyle birkaç maç forma giymemeyi tercih etmeleri durumuyla ilgili bazı düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Bu konuda eleştirileri kimin başlattığını bilmiyorum ama tamamen zıvanadan çıkmış durumda. Bu iş için her gün çalıştığımızdan ötürü, bazılarımız insan olduğumuzu unutuyor gibiyiz. Bu işte 7/24 çalışıyorsunuz. Sürekli kameraların önündesiniz. Üst düzey ve büyük mücadele isteyen bir spor. Oldukça zorlayıcı.



Hiç kimse, bir başkasının vücudunun nasıl iyileştiğini bilemez. Bunu yalnızca sakatlığı geçirmiş olan kişi bilebilir. Size neler olduğunu anlatabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışsak da, internette bazı doktorlar sakatlanan bir oyuncunun iki hafta içinde dönmesi gerektiğini falan söylüyor. Ya da bazısı aslında sakatlanmadığımızı ve bahane gösterip oynamak istemediğimizden bahsediyor."



Geçmişte kişisel sebeplerle belli süreler oynamamayı tercih etmiş olmasıyla bilinen Irving, bu sezon 44 maç forma giymişti.





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