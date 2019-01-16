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Kyrie: "Bir daha takım arkadaşlarımı medyaya açık sorgulamayacağım"

Kyrie Irving, Celtics takım arkadaşlarını bir daha asla basına açık bir şekilde sorgulamayacağını söyledi.

Kyrie Irving, Celtics takım arkadaşlarını bir daha asla basına açık bir şekilde sorgulamayacağını söyledi.

Bu sezon takımın genç çekirdeğine birçok kez medya üzerinden eleştirel bir tonla yaklaşan Irving, Boston'ın mücadelelerindeki sıkıntıların, kendisinin daha sonra pişman olduğu şeyleri söylemesine neden olduğunu itiraf etti.

Kyrie, NBA şampiyonluğu adına yarışmak için Celtics ekibinde "herkesin aynı noktaya odaklanması" gerektiğini de ekledi:

"Maçlarla, belli durumlar ve koşullar içinde bulunmakla tecrübe edinebilirsiniz. Bazı adamların çıkmasıyla veya sakatlıktan dönmesiyle, ya da herkesin sağlıklı olmasıyla, maç sonlarındaki oyunlarla, oyunun akışına ve rakibe göre bizlere karşı savunma ve hücumda yürütülecek setleri bilerek..."

"BASKETBOL KONUSUNDA TAKINTILIYIM"

Kyrie açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Buradan ayrıldığımda (maçlar bittiğinde), çok basketbol izliyorum. Takıntılı gibiyim. Oynadığım rakiplerin, kendi takımımızın ve bireysel oyunumun videolarını izliyorum. Ve maçtayken diğer adamları çalıştırma durumum benim kafamı karıştıran bir şey de değil. Uzun bir süredir bu oyunun içindeyim. Basketbol oynamak için yaratıldığımı düşünüyorum. O yüzden eve gittiğimde, basketbol üzerine resmen takıntı yapıyorum. İşim bu. Gelip oynadığımda da, adamlara karşı küçük ama önemli bir şeyler yapabilmek heyecan verici oluyor."

"Kazandığınız zaman, bunun tadını yine almak istiyorsunuz. Ve ben asla şampiyonluk kazanmak istemiyormuş gibi gözüktüğüm bir yerden gelmek istemem. Bazen çıkıp bazı şeyler söylüyor olabilirim -ki bir daha asla takım arkadaşlarımı basına açık bir şekilde sorgulamayacağım- ama sadece kazanmayı çok istiyorum."





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