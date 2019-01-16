Kyrie: "Bir daha takım arkadaşlarımı medyaya açık sorgulamayacağım"

"BASKETBOL KONUSUNDA TAKINTILIYIM"

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Kyrie Irving, Celtics takım arkadaşlarını bir daha asla basına açık bir şekilde sorgulamayacağını söyledi.Bu sezon takımın genç çekirdeğine birçok kez medya üzerinden eleştirel bir tonla yaklaşan Irving, Boston'ın mücadelelerindeki sıkıntıların, kendisinin daha sonra pişman olduğu şeyleri söylemesine neden olduğunu itiraf etti.Kyrie, NBA şampiyonluğu adına yarışmak için Celtics ekibinde "herkesin aynı noktaya odaklanması" gerektiğini de ekledi:Kyrie açıklamalarına şu şekilde devam etti: