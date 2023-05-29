Kylian Mbappe: 'Gelecek yıl PSG'deyim'

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, üst üste 4. kez Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilerek bunu başaran ilk oyuncu oldu.Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Mbappe,ifadelerini kullandı.Kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, "Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım. Kulüp ile bir sözleşmem ve bu sözleşmenin sonuna kadar burada oynayacağım." sözlerini sarf etti.24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de çıktığı 33 resmi maçta 28 gol 6 asist kaydetti.