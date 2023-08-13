Kuşadasıspor'da 6 oyuncuyu transfer etti!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor'da 6 oyuncuyu transfer etti!
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13 Ağustos 2023 14:27
 TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Siyah-beyazlılarda Özgür Çelik, Hasan Demir, Serkan Yola, Murat Türkkan, Türker Toptaş ve Oğuzhan Kayar sözleşme imzalayarak yuvada kaldı.

Kuşadası ekibi dış transferde ise Serdar Eylik, Volkan Fındıklı, Yunus Emre Kırdal, Hüseyin Çolak gibi isimlerle el sıkışmıştı.
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