Kürek sporunun 'altın' kızı: Elis Özbay

Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa'dan sonra Dünya Şampiyonası'nda da hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazanarak adından söz ettirdi.



Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya alan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Elis Özbay, başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Elis Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 23 yaş altında dünya ikincisi olduğunu hatırlatarak "Geçtiğimiz sene kıl payı kaçırdığım dünya şampiyonluğu hedefim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Gerçekten gurur duyuyorum. Bunun için çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdim. Kendimi tamamen Dünya Şampiyonası'na odakladım ve sonunda başardım. Cumhuriyet'in 100. yılında bu madalyayı ülkeme getirdiğim için ayrıca mutluluk yaşıyorum." diye konuştu.



Kariyerinde elde ettiği önemli başarıları ve unutamadığı yarışları paylaşan Elis, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2021 yılında Mervenur Uslu ile hafif kilo iki çiftede 23 yaş altında hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olduk. 2022'de ise 23 yaş altında hafif kilo tek çifte kategorisinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde ettim. Unutamadığım ve aklımda yer eden iki yarış var. Birincisi 2021 yılındaki 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası, hafif kilo iki çifte ekibi olarak Mervenur Uslu ile katılmıştık. Yarışın son 500 metresine girilirken 5. sıradaydık, son anda müthiş bir hırs ve tempo ile dünya şampiyonluğunu alışımızı asla unutmayacağım. İkinci yarışım ise bu sene ilk defa büyükler kategorisinde katıldığım Avrupa Kürek Şampiyonası. Yarışın son 200 metresinde üçüncüyken, 5. olmuştum. Bu da unutamadığım ikinci yarışım."



Elis, bundan sonraki hedefleriyle ilgili ise "Milli takımımızın, Türkiye Kürek Federasyonu ve kulübüm Fenerbahçe'nin büyük hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ben de ekibin bir parçası olarak çalışmaya devam ediyorum. Önümüzde bizleri bekleyen en büyük hedef, 2024 Paris Olimpiyatları için kota almak. Bu hedefe ulaşabilmek için durmaksızın çalışmaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Voleyboldan kürek branşına hızlı geçiş yaptım"



Elis Özbay, kürek sporuna başlamadan önce pek çok spor branşıyla uğraştığını belirterek, "Zaten ailem tarafından spora yönlendirilen, sporu seven biri olarak büyüdüm. 6 yıl boyunca voleybol oynadım. Voleybol oynadığım süreçte beden eğitimi öğretmenim, aileme kürek sporunu tavsiye etti. Voleyboldan kürek branşına hızlı bir şekilde geçiş yaptım. İyi ki bu tavsiyeyi dinlemişim. Tanışır tanışmaz kürek sporunu sevdim. Geriye dönüp baktığımda kürek sporu, onunla tanıştığım andan itibaren kendimi adadığım bir spor branşı oldu. Kürek sporu beni tamamlayan, kişiliğimi ve benliğimi tamamen yansıtan ve hep söylediğim gibi beni ben yapan bir spor branşı olduğu için ayrılmaz bir parçam." ifadelerini kullandı.



"Kürek sizden oldukça vakit alan bir spor." diyen Elis, "Özellikle milli takım kamplarında yaşıyoruz diyebilirim. Bu, biraz kendini adamakla ilgili sanırım. Haftada 6 gün boyunca her gün 3 saat olmak üzere iki antrenman yapıyorum. Beslenmemde ise aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli ürünler tüketmemeye dikkat ediyorum. Yarış dönemlerinde ise şekeri tamamen hayatımdan çıkarıyorum." şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe, başarımdaki temeli oluşturuyor"



Kulübü Fenerbahçe'nin desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Elis, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe Kulübü aslında benim başarımdaki temeli oluşturuyor. Bir kere Fenerbahçe'de sporcuysanız, sizin başarıya ulaşmanız için tüm destek veriliyor. Kulübümün farkı da burada ortaya çıkıyor. Bu sebeple dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olması şaşırtıcı değil. Fenerbahçe çatısı altında katıldığım yurt içi yarışlarda gösterdiğim performansla pek çok madalya kazandım. Bu da milli takıma yükselmemi sağladı. Kulübüm beni saygın, değerli ve başarıya odaklanmamı sağlayan bir sporcu yapıyor. Aldığım başarıların çoğu onların sayesinde."