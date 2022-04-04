Kupa finali Olimpiyat Stadı'nda!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa finali Olimpiyat Stadı'nda!
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04 Nisan 2022 15:33
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

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