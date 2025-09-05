Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga ile kulüp arasındaki gerginlik tırmanıyor.ClutchPoints'ten Brett Siegel'in haberine göre, Kuminga, Warriors'ın mevcut iki yıllık teklifini yükseltmemesi halinde 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmeye hazır. Bu hamle, Kuminga'yı 2026 yılında sınırsız serbest oyuncu statüsüne taşıyacak.Warriors'ın son sunduğu teklifin iki yıl ve 45 milyon dolar olduğu, ikinci yılın ise takım opsiyonuna bağlı olduğu belirtildi. Kuminga ise yıllık yaklaşık 30 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir kontrat istiyor.22 yaşındaki oyuncu, Stephen Curry ve Draymond Green kadar tecrübeli olmasa da kendisini takımın geleceği olarak görüyor. Kuminga, şampiyonluk tecrübesine sahip genç bir yıldız olarak, Warriors'ın yaşlanan çekirdeğinin ardından yeni dönemi temsil edebileceğine inanıyor.Ancak Warriors yönetimi, Kuminga'nın bu değeri henüz kanıtlamadığını düşünüyor. Parkede yaptığı hatalar ve koç Steve Kerr ile arasındaki sorunlar, onun uzun vadeli yatırım için güvenilir bir isim olarak görülmesini engelliyor.Geçtiğimiz sezonu 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla tamamlayan Kuminga, doğru ortamda yıldız seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahip olarak değerlendiriliyor.