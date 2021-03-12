Koraç Kupası zaferi, Anadolu Efes Stüdyo'da kutlanacak

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç deneyimini basketbolseverlerin evlerine taşıyan Anadolu Efes Stüdyo'nun on altıncı bölümü, çok özel bir konsepte sahip olacak. Ülkemize takımlar bazındaki ilk Avrupa kupasının kazandırılmasının 25. Yılı, çok özel sürprizlerle Anadolu Efes Stüdyo Koraç Zaferi 25. Yıl Özel Bölümü'nde kutlanacak. Bora Sancar ve Erdal Bibo'nun konuk olacağı, Koraç Kupası zaferiyle ilgili ilginç detayların paylaşılacağı Anadolu Efes Stüdyo, Zalgiris Kaunas maçı öncesinde 12 Mart 2021 Cuma günü 19.00'da Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Youtube ve Twitter hesaplarında başlayacak.



Türk basketbolunda ilklerin takımı Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'deki galibiyet serisini yediye çıkarmak için Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.



Playoff sıralaması için büyük önem taşıyan maçın öncesinde yayınlanacak Anadolu Efes Stüdyo'da ise Koraç Kupası zaferinin 25. Yılı kutlanacak. Bu yayınla birlikte 13 Mart 1996'da kazanılan kupanın yıldönümü bir gün önceden kutlanmaya başlanacak.



Ayrıca dönemin Anadolu Efes Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, oyuncuları ve çalışanlarından bazıları da Anadolu Efes – Zalgiris Kaunas karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip edecek.



Anadolu Efes Spor Kulübü, bu anlamlı günde tüm basketbolseverleri Anadolu Efes Stüdyo'yu canlı takip etmeye davet ediyor.



https://twitter.com/AnadoluEfesSK



https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK/



