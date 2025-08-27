Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag ile Basel karşı karşıya geldi.
1-1 biten ilk maçın rövanşında, Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 Kopenhag üstünlüğüyle tamamlandı.
Kopenhag'a galibiyeti getiren goller Andreas Cornelius ve Youssoufa Moukoko(p)'dan geldi.
Bu sonuçla Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazandı.
Basel ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek.
