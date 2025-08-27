27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşaması rövanş maçında Kopenhag, evinde Basel'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazandı.

27 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag ile Basel karşı karşıya geldi.

1-1 biten ilk maçın rövanşında, Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 Kopenhag üstünlüğüyle tamamlandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren goller Andreas Cornelius ve Youssoufa Moukoko(p)'dan geldi.

Bu sonuçla Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Basel ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
