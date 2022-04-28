Konyaspor'un kabusu: Deplasman

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda küme düşen Malatyaspor'a karşı kalesinde 2 gol gören Konyaspor, ligde dış sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü.



EN ÇOK GOLÜ DIŞ SAHADA YEDİ



Geride kalan 34 haftada 64 puan toplayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda Fenerbahçe ile mücadele içerisinde olan Konyaspor'un deplasman maçlarında kalesini gole kapatamama serisi can sıkıyor. 34 maçta kalesinde 38 gol gören yeşil-beyazlı takım, bunların 26'sını deplasmandaki karşılaşmalarda filelerinde gördü. Palut'un öğrencileri, Ligde son 7 deplasman maçının tamamında da gol yedi.



DEPLASMANDA HEM ATIYOR, HEM YİYOR



Ligde deplasman maçlarında üst üste 12 maçtır gol atmayı başaran Konyaspor, üst üste 7 maçtır da kalesini rakibe kapatamıyor. Konyaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de deplasman maçlarında iki farklı görüntü sergiliyor. Yeşil-beyazlılar, gol atma bakımından başarılı bir dönem yaşarken, gol yeme bakımından ise kötü bir sezon yaşıyor. Rakip sahada oynadığı 17 maçta attığı 27 golle ligin en golcü 3.takımı olan yeşil-beyazlılar, kalesinde gördüğü 26 golle de dış sahada en çok gol yiyen 8.takım oldu.



SON 7 MAÇTA 17 GOL



Konyaspor, söz konusu 7 maçlık süreçte ağlarında 17 gol gördü ve bu maçların 5'inden mağlubiyetle ayrılırken, 2 maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Anadolu Kartalı konuk olduğu;Trabzonspor, (2-1), Başakşehir (2-1), Alanyaspor (5-1), Fenerbahçe (2-1) ve Rizespor (2-1)maçlarını kaybederken, Kayserispor (3-2) ve Malatyaspor (3-2) karşılaşmalarından 3 puan çıkartmayı başardı. Ligin bitimine 4 hafta kala dış sahada 2 maça daha çıkacak olan Konayspor (Antalyaspor-Beşiktaş) bu maçlarda kalesini gole kapatmayı hedefliyor. (Konya Postası/Salih GEÇER)





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