Kolombiya basını: "Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için ülkesi Kolombiya'da ilginç bir başlık atıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Kolombiya basını: 'Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı'
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07 Temmuz 2020 10:42
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sezonun yarısını sakat geçirdi.

Yıldız oyuncu, şu ana kadar 16 lig maçında oynayabildi ve 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

34 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

"FALCAO ÇOK ŞIKTI"

Kolombiya basını ise Galatasaray'ın, Trabzonspor yenilgisini bu şekilde duyurdu: "Falcao, Trabzonspor maçını tribünden izledi ve Kolombiyalı oyuncu şık kıyafetleriyle dikkat çekti."



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